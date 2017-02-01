Konya'nın Ereğli ilçesinde önceki gece kamu görevlilerine yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şahıslardan 3’ünün polis, 1 kişinin uzman çavuş, 1 kişinin ise öğretmen olduğu belirtildi.
Konya'da FETÖ'den 5 kişi tutuklandı
01.02.2017 - 12:51 | Son Güncelleme: 01.02.2017 - 12:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'nın Ereğli ilçesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 5 kişi tutuklandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde önceki gece kamu görevlilerine yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şahıslardan 3’ünün polis, 1 kişinin uzman çavuş, 1 kişinin ise öğretmen olduğu belirtildi.
Etiketler : Konya,FETÖ,
443229 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/443229.aspx
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