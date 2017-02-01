Konya'nın Ereğli ilçesinde önceki gece kamu görevlilerine yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şahıslardan 3’ünün polis, 1 kişinin uzman çavuş, 1 kişinin ise öğretmen olduğu belirtildi. 
 