Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, TSK içerisinde görev yapan ve 15 Temmuz'daki darbe girişimine fiili olarak katılmayan örgüt mensuplarına yönelik soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü tarafından FETÖ'nün haberleşme programı "ByLock"u kullandığı gerekçesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 4 muvazzaf asker gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlan şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça ifadeleri alınan şüpheliler Yalçın Bozkurt, Nurullah Kıdı, Hacı Darıcı ve Abdüssamet Küçük tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. Savcılığın tutuklamaya ilişkin sevk yazısında, örgüt içinde yer alan TSK mensuplarının tespitine yönelik çalışmalar sonucunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kuzey Deniz Saha Komutanlığınca 3 Kasım 2016'da, ''ByLock'' kullanıcısı olduğu belirlenen askeri personel hakkında suç duyurusunda bulunulduğu anımsatıldı.

Yazıda, örgüte ilişkin MİT tarafından yeniden yaptığı düzenlemeye istinaden güncelenen listeyle ''birinci derece yakınlarının adına alınmış ve tespiti yapılmış telefon numaralarında'' terör örgütünün mensupları arasında gizli haberleşmeyi sağlayan kripto ''ByLock'' uygulamasını kullanan, terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığında yapılanan örgüt mensubu şüphelilerin tespit edildiği vurgulandı.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, muvazzaf 4 askerin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "ByLock" kullanıcısı askerlere yönelik soruşturma kapsamında, aralarında subayların da bulunduğu 315 asker tutuklanmış, 20 kişi ise etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest bırakılmıştı. Bu askerlerden 117'si hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanarak dava açılmıştı. Diğer askerler hakkındaki soruşturma ise sürüyor.