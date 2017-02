Türkiye Gazetesi

Beştepe’de düzenlenen Türkiye Bilimler Akademisi Ödül Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birçok konuda kritik açıklamalarda bulundu. “Her şey gibi bilim de insan içindir. Her medeniyet kendi teknolojisini üretir” diyen Erdoğan “Önce 2023 hedeflerimize, daha sonra 2053 ardından da 2071 hedeflerimiz gerçekleştireceğiz. O zaman çok daha güzel çok daha adil bir dünyayı sağlayacağız. Hedeflerimizi henüz gerçekleştiremedik ama emin adımlarla ilerliyoruz Her şey gibi bilim de insan içindir. Kendimizi daha iyi tanımamız içindir. Günümüzde ülkelerin ve toplumların güvenlik anlayışları toplu bir değişime uğradı. Unutmayalım ki her medeniyet kendi kültürünü ve değerini üretir. Eğer siz kendi teknolojinizi, kendi biliminizi üretemiyorsanız onun kültüründe ve değerinde de belirleyici olamazsınız. İki örnek vereceğim. TÜBİTAK’ın ürettiği Pardus’ta kullanılan teknoloji bize ait olmadığı için geçerli ve yaygın kullanılan bir ürün olmadı. Aynı şekilde başbakanlığım döneminde kamu kurumlarında F klavye kullanılması talimatı verdim ama bir netice elde edemedik. Neden bu teknolojiyi üreten biz değiliz” ifadelerini kullandı.

TEMELDE HEP AYNI PROBLEM

Ar-Ge harcamalarının, tarihte ilk defa 2015 yılında 20 milyar doları aştığını kaydeden Erdoğan “Bilim, sadece somut çıktıları itibari ile değil, zihinlerde yol açtığı değişim ve dönüşüm ile aydınlanmayla da ülkeler ve milletler için önemlidir. Tarihimizdeki çalkantılara, istikrarsızlıklara baktığımızda hepsinin de arkasında cehaletin olduğunu görürüz. Selçukluyu kalbinden vuran haşhaşiler işte bu boşluktan faydalanmışlardır. Osmanlıyı uğraştıran pek çok sorunun da temelinde aynı sıkıntılar vardır. Esasen bu sorunla günümüzde de mücadele ediyoruz. FETÖ denilen şer şebekesi, milletimizin eğitim konusundaki, yardımlaşma konusundaki hassasiyetlerini istismar ederken, en çok bu tür eksiklerden faydalanmıştır. Bu örgütün içindeki akademisyenler, yargı mensupları, polisler, askerler, iş adamları, öğretmenler iyi eğitim almış olabilirler ama bu durum hakikatler karşısındaki körlüklerini, cehaletlerini, kalplerini ve zihinlerini bir şarlatana kiralamış oldukları gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Bunun için hep ilim ile birlikte atalarımız, ecdadımız dikkat ederseniz irfanı ve hikmeti ilmin yanına koymuştur. Eğer bilgiyi gönül süzgecinden geçirip hikmet ile taçlandırırsanız işte o zaman irfana ulaşırsınız” diye konuştu.

İHANETLERİ İŞGALLE MUKAYESE

“Kendimize gelebilmemiz ancak kendimizi bilmemiz ile mümkündür” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Biz kendimizi bilmezsek birileri gelir bize ne olduğumuzu anlatmaya, bunun sınırlarını çizmeye başlar. Pek çok sapkın yapı gibi FETÖ’cüler de burada yollarını kaybetmişlerdir. Ne olduklarını, kim olduklarını unutarak, her biri sadece sahiplerinin emrettiğini yapan birer mankurta dönmüşlerdir. 15 Temmuz’da bu örgüt mensuplarının yaptıkları ihanetin büyüklüğünü ancak bir asır önceki işgal günleri ile mukayese edebiliriz. Mesela, FETÖ’nün TBMM’yi bombalaması ile Osmanlı Meclisi Mebusanın kapatılması aynı şeydir, aynı amaca yöneliktir. Orada bir fark yoktur” dedi.