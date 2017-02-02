Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği (KOM) ekipleri, Balıkesir, Afyonkarahisar, Adana, Adıyaman, Bursa, Gaziantep, Kayseri, Konya, Kütahya, Manisa, Osmaniye ve Şanlıurfa'da, daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 2 komiser ve 14 komiser yardımcısı, yakalandı.

Şüpheliler, emniyete getirildi.