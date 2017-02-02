Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel, Türkiye ziyareti kapsamında ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şansölye Merkel ile görüştü. Görüşme sonrasında Erdoğan’ın makamında bir açıklama yapılacak.
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Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel, Türkiye ziyareti kapsamında ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şansölye Merkel ile görüştü. Görüşme sonrasında Erdoğan’ın makamında bir açıklama yapılacak.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,