Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel, Türkiye ziyareti kapsamında ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şansölye Merkel ile görüştü. Görüşme sonrasında Erdoğan’ın makamında bir açıklama yapılacak.