Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla tutuklu bulunan eski deniz teğmen Ferhat Taştan ile avukatı Abdullah Serdar Önür katıldı. Duruşmada söz verilen Taştan, lise eğitimini Erzincan'da aldığını belirterek, o döneme kadar FETÖ ile ilgisi olmadığını söyledi. Daha sonra Erciyes Üniversitesi İşletme Bölümü'nü kazandığını ifade eden Taştan, hazırlık sınıfında örgütün cemaat evinde kalmaya başladığını kaydetti.

Taştan, üniversiteyi bitirene kadar kaldığı evlerden bahsederek, "Okul bittikten sonra Erzincan'a gittim. 1 yıl kadar orada kaldım. KPSS'ye hazırlanmaya başladığımda Kayseri'den tanıdığım Musa, Ankara'da evleri olduğunu orada kalabileceğimi bana söyledi. Balgat'ta bir eve yönlendirildim. Orada Abdullah kod adlı Ali ile kaldık." şeklinde konuştu.

KPSS sonrası Ali'ye iletişim kuracağı bir numara istediğini anlatan Taştan, şöyle konuştu:

"Ali, artık normal telefonla haberleşmediklerini ByLock kullandıklarını söyledi. Sonra telefonumu aldı ve programı yükledi. 2014'te KPSS'ye girdim düşük puan aldım ve Erzincan'a geri döndüm. Ancak bana soru ve cevaplar verilmedi. Ramazan Bayramı sonrası tekrar Ankara'ya döndüm, KPSS'ye çalışmaya başladım. Subaylık sınavı ilanını gördüm ona başvurdum ancak Abdullah kod adlı Ali, buna izin vermedi. Orasının KPSS evi olduğunu, subaylık için başka bir ev hazırlandığını söyledi. Ben dinlemedim girdim sınava 77 puan aldım ve normal şekilde subay oldum."

Telefonuna yüklenen ByLock'u telefonunu yavaşlattığı için 3 ay sonra sildiğini ifade eden Taştan, bu süreye kadar kendisine örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in sohbetlerinden mesajlar geldiğini bildirdi.

Üniversite öğrencisiyken örgüte ait kapatılan Bank Asya'da hesap açtığını belirten Taştan, öğrenciliği sonunda bu hesabı kapattığını söyledi.

Taştan, darbe girişimi günü arkadaşlarıyla Yalova Altınova'daki piknik alanında olduğunu, misafirhanede kalmasına rağmen korkarak buraya gitmediğini ifade ederek, pazartesi günü mesaisine gidene kadar bir arkadaşında kaldığını söyledi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, ByLock raporu ile dijital verilerin yeniden istenmesine, tutuklu kaldığı süre ve delillerin kısmen toplanmış olması nedeniyle sanığın adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.