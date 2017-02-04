Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Erzurum Teknik  Üniversitesinde görevli 2 yardımcı doçent ve bir araştırma görevlisi gözaltına  alındı. 

 
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi  ekipleri, soruşturmayı yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı  doğrultusunda, kentteki üniversitelerde örgüt ile bağlantılı kişilerin ortaya  çıkarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
 
Bu çerçevede, üniversitede görevli 2 yardımcı doçent ve bir araştırma  görevlisi, düzenlenen operasyonla yakalandı.
 
Ev ve ofislerinde arama gerçekleştirilen zanlıların, ifadeleri alınmak  üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.