Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz gün gerçekleştirilen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanarak adliyeye sevk edilen 14 polisten 1’i komiser, 2’si komiser yardımcısı olmak üzere 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı.
12 polis FETÖ’den tutuklandı
04.02.2017 - 13:52 | Son Güncelleme: 04.02.2017 - 13:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 polis tutuklandı.
Etiketler : polis,haberler,fetö,
444079 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/444079.aspx
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