Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik Bursa'nın Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve Orhaneli ilçelerinde 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda çoğunluğunu yabancı uyruklu şahısların oluşturduğu 46 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, operasyonla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verileceğini açıkladı.
Bursa'da DEAŞ operasyonu: 46 gözaltı
05.02.2017 - 10:17 | Son Güncelleme: 05.02.2017 - 10:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda çoğunluğunu yabancı uyrukluların oluşturduğu 46 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : bursa,
444276 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/444276.aspx
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