Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik Bursa'nın Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve Orhaneli ilçelerinde 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda çoğunluğunu yabancı uyruklu şahısların oluşturduğu 46 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, operasyonla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verileceğini açıkladı.