Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı olarak şehir merkezinde terör örgütü Fetih El Şam üyesi olduğu öğrenilen 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.