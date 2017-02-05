Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı olarak şehir merkezinde terör örgütü Fetih El Şam üyesi olduğu öğrenilen 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
Eskişehir'de Fetih El Şam'a operasyon: 9 gözaltı
05.02.2017 - 10:46 | Son Güncelleme: 05.02.2017 - 10:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de terör örgütü Fetih El Şam'a yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Eskişehir,
444281 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/444281.aspx
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