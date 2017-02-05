Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​​İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik kent merkezi ve Menemen ilçesinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 8 zanlının terör örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyette bulundukları, DEAŞ üyeleriyle irtibat halinde oldukları, zaman zaman çatışma bölgelerine gidip geldikleri ve kentte eylem hazırlığında oldukları ileri sürüldü.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel döküman ile bir av tüfeği ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

HÜCRE EVİNDEN FETÖ KİTABI ÇIKTI

Şüphelilerin evlerinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitapların da bulunması dikkati çekti.