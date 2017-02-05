Meral Akşener, Yalova'da yaptığı konuşmada, "Milletimizin geleceğiyle ilgili tehlikeli bulduğumuz, hatta sahipleri için dahi tehlikeli bulduğumuz bu anayasaya 'hayır' denilmesini sağlayacağız. Benim inancım tamdır. Bütün araştırmalar 59-56-57 gibi rakamlarla 'hayır' şeklinde" dedi.
Meral Akşener, referandum sonucunu rakam vererek açıkladı
05.02.2017 - 09:28 | Son Güncelleme: 05.02.2017 - 09:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP"den ihraç edilen Meral Akşener, Yalova'da yaptığı konuşmada, 'Benim inancım tamdır. 59-56-57 gibi rakamlarla 'hayır' şeklinde' dedi.
Kaynak: DHA
Etiketler : meral akşener,
444309 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/444309.aspx
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