Meral Akşener, Yalova'da yaptığı konuşmada, "Milletimizin geleceğiyle ilgili tehlikeli bulduğumuz, hatta sahipleri için dahi tehlikeli bulduğumuz bu anayasaya 'hayır' denilmesini sağlayacağız. Benim inancım tamdır. Bütün araştırmalar 59-56-57 gibi rakamlarla 'hayır' şeklinde" dedi. 