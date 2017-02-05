Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meral Akşener, Yalova'da yaptığı konuşmada, "Milletimizin geleceğiyle ilgili tehlikeli bulduğumuz, hatta sahipleri için dahi tehlikeli bulduğumuz bu anayasaya 'hayır' denilmesini sağlayacağız. Benim inancım tamdır. Bütün araştırmalar 59-56-57 gibi rakamlarla 'hayır' şeklinde" dedi.