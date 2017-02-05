Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez ve bir ilçede, daha önce belirlenen adreslere sabah saatlerindr eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Irak uyruklu 17 kişi gözaltına alınırken, zanlıların evlerinde yapılan aramalarda bazı eşyalara da el konuldu. Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra ifadeleri alınmak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.