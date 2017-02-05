Eş zamanlı baskınlarla yakalanan şüphelilerden 60’ının Ankara’da, 46’sının Bursa’da, 30’unun Konya’da, 25’inin Adana’da, 28’inin İstanbul’da ve 9’unun İzmir’de gözaltına alındığı kaydedildi. Şüphelilerin adreslerindeki belge ve dokümanlara da el konuldu. Bazı evlerden ise FETÖ kitaplarının çıktığı görüldü.
Gözaltı sayısı 450’yi buldu
05.02.2017 - 17:02 | Son Güncelleme: 05.02.2017 - 17:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yurt genelinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen dev operasyonda gözaltına alınanların sayısı 450 kişiye ulaştı.
Etiketler : deaş,ankara,
444378 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/444378.aspx
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