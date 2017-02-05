Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eş zamanlı baskınlarla yakalanan şüphelilerden 60’ının Ankara’da, 46’sının Bursa’da, 30’unun Konya’da, 25’inin Adana’da, 28’inin İstanbul’da ve 9’unun İzmir’de gözaltına alındığı kaydedildi. Şüphelilerin adreslerindeki belge ve dokümanlara da el konuldu. Bazı evlerden ise FETÖ kitaplarının çıktığı görüldü.