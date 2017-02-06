Ege Denizi'nde 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada,depremin saat 06.50'de Ege Denizi, Ayvacık açıklarında yerin 7.5 km derinliğinde 5.3 şiddetinde meydana geldiği kaydedildi.
Son dakika! Ege'de deprem
06.02.2017 - 07:08 | Son Güncelleme: 06.02.2017 - 07:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : deprem,ege denizi,
444490 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/444490.aspx
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