Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

İddianamede İstanbul’da Cumhurbaşkanı’na suikast ve darbe girişiminden yargılanan cuntacı Hüseyin Ergezen’in öğrencileri cuntacı Kenan Baştuğ’a ‘Yanındaki öğrencileri Etimesgut’ta bulunan 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına götürün’ diye talimat verdiği kaydedildi. Şüphelilerden bazılarının üzerlerinde de 1 dolar ele geçirildiği bildirildi. Tanık olarak ifade veren Hava Trafik Bölük Komutanı Gülsinem Aytaç Özmen o gece izin verilmemesine rağmen helikopterlerin üsse iniş yaptığını anlattı. Özmen, 6 helikopterin 2’şerli olarak saat 04.30, 04.40 ve 05.00’te 3 kez iniş yaparak, şüpheli olarak gösterilen 91 harp okulu öğrencisini üsse indirdiğini ifade etti. Özmen “İnişleri sırasında helikopterlerin dış ışıkları yanmıyordu. Hatta üssü ve bizi kontrol altına almak için geldiklerini düşünerek bir anlık korkuya kapıldım” diye konuştu.