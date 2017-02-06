Balıkesir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı. Aralarında kurmay subayların da bulunduğu 32 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saat 07.00'da başlayan operasyonlarda aramalar devam ediyor.
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Büyük FETÖ operasyonu! Aralarında kurmay subaylar da var
06.02.2017 - 09:52 | Son Güncelleme: 06.02.2017 - 09:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı. Aralarında kurmay subayların da bulunduğu 32 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saat 07.00'da başlayan operasyonlarda aramalar devam ediyor.
Balıkesir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı. Aralarında kurmay subayların da bulunduğu 32 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saat 07.00'da başlayan operasyonlarda aramalar devam ediyor.
Etiketler : fetö,operasyon,balıkesir,
444537 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/444537.aspx
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