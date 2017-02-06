Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk özel kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Bizaa'dan güneye veya batıya doğru ilerleyebileceği beliritiliyor. Bu hamlelerle El Bab'daki DEAŞ teröristleri tamamen kuşatılmış olacak. Terör örgütünün rehin aldığı köylüler ise Bizaa'nın alınmasıyla güvenli bölgelere göç ediyor. Bazı köylülerin yaya olarak yola düştüğü, bazılarının ise motosikletlerle kaçtığı görüldü.

Aralık ayı başından bu yana kuşatma altında tutulan El Bab, terör örgütü DEAŞ için hayati önemde. Suriye'de sözde başkent ilan ettiği Rakka'da da kuşatılan terör örgütü, El Bab'ı bomba yüklü araçlar ve sokak savaşlarıyla savunuyor.