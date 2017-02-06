İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Taksim'e cami projesine onay verdiği öğrenildi.
2013 YILINDA İPTAL EDİLMİŞTİ
Taksim Cami ve Galatasaray Katlı Otoparkı'nın da içinde olduğu projelerin dayanağı olan 1/1000 ölçekli "Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama Planı" ile 1/5000 ölçekli "Beyoğlu Nazım İmar Planı", İstanbul 10. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.
İstanbul Taksim'de cami projesine onay
06.02.2017 - 16:37 | Son Güncelleme: 06.02.2017 - 16:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Taksim'e cami projesine onay verdiği öğrenildi.
İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Taksim'e cami projesine onay verdiği öğrenildi.
Etiketler : taksim cami,
444664 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/444664.aspx
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