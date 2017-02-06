Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Taksim'e cami projesine onay verdiği öğrenildi.



2013 YILINDA İPTAL EDİLMİŞTİ



Taksim Cami ve Galatasaray Katlı Otoparkı'nın da içinde olduğu projelerin dayanağı olan 1/1000 ölçekli "Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama Planı" ile 1/5000 ölçekli "Beyoğlu Nazım İmar Planı", İstanbul 10. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.