Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son ikmal hattı da kesilen El Bab tamamen kuşatıldı. DAEŞ'in, son bir haftada havadan ve karadan yoğun bombardımana tutulan kasabayı terk edebileceği belirtiliyor. El Bab'ın DAEŞ'ten temizlenmesine dönük Fırat Kalkanı Harekatı'nın 167'inci gününde kritik bir gelişme yaşandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO güçlerince kuzey, batı ve doğudan kuşatılan El Bab'ın güneydeki son ikmal hattı da Suriye ordusunca ele geçirildi. Rejim güçleri Rakka'dan El Bab'a giden son ikmal hattını Ayaşhiya bölgesini ele geçirerek kesti. Böylece El Bab dört bir yandan kuşatma altına alınmış oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin El Bab'daki DAEŞ güçlerinin direncini kırmaya dönük bombardımanı da yoğunlaştı. Son bir haftada Türk savaş uçaklarınca 378 hava harekatı düzenlendi. Bazı günler harekata aynı anda 20 uçak katıldı. Aynı sürede toplam bin 609 topçu atışı yapıldı. DAEŞ'in sözde El Bab Valisi Ebu Halid Ürdüni öldürüldü.

Bütün bu gelişmeler üzerine örgüt üst düzeyinin El Bab'tan kaçmaya başladığı belirtiliyor. Örgütün ana karargahı da Tadif bölgesine taşındı. Bölgedeki askeri kaynaklar, ikmal hatlarının kesilmesiyle örgütün El Bab'da daha fazla tutunamayacağını, güçlerini Rakka'ya doğru çekmeye çalışacağını belirtiyorlar.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları da geçen hafta sonu Kilis'teki Özel Kuvvetler Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek son durum hakkında bilgi almıştı.