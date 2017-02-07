Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başarısız darbe girişiminde Gayrettepe’deki Türk Telekom Binası’nı işgal etmek isteyen 7’si rütbeli 13 şüpheli hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. 13 şüphelinin tamamının 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları isteniyor. İddianamede, Halkalı 1. Ordu Mebs alayı komutanlığında Alay Komutanı olarak görev yapan Albay Nurullah Zeki Atmaca, 1’inci Ordu Mebs alayında Mebs İşletme tabur komutanı Yarbay Cem Doygun ile 1’inci Ordu Komutanlığı Mebs Alayı Kışlasında 1.Elektronik Harp Tabur Komutanı Yarbay Birol Keskinkılıç ile 3 astsubay, 1 uzman çavuş ve 6 er “şüpheli” olarak yer aldı. İddianamede, yapılan evrak incelemelerinde darbe girişiminin gerçekleşmesi durumunda göreve atanacak askeri personelin görev yerlerinin belirlendiği atama listesi bulunduğu, bu listede “199. sırada K.K.K. Mu.Kur. Alb. Nurullah Zeki Atmaca 1’inci Ordu Mebs Alay Komutanı/ İstanbul” olarak yazıldığı belirtildi. Atmacı’nın darbe girişiminin gerçekleşmesi halinde ise yeni görev yerinin “Genel Kurmay İstihbarat Başkan Yardımcısı ( mitte görevlendirilmek üzere ) Ankara” olarak belirtildiğine dikkat çekildi. Atmaca’nın ayrıca darbe girişimini yöneten sorumlu düzeydeki şüpheliler arasında yer aldığının tespit edildiği de ifade edildi.

AMACIM ŞİRİN GÖRÜNMEK

Olay günü saat 23.00 civarlarında televizyondan bir hareketlenme olduğuna dair haberler gördüğünü bunun üzerine evinden çıkarak makam arabası ile alay komutanlığına gittiğini belirten Atmaca “Alay komutanlığına gittikten sonra telefonda whatsapp gurubuna dâhil edildiğimi gördüm. Bu gurup oluşturulduktan sonra darbe yapıldığını anladım. Bu nedenle bir heyecana kapıldım. Her maceracı subayın gönlünde yatan ‘General olacağım’ düşüncesine kapıldım. Fetullahçı terör örgütünün olacağını düşünmedim, bu düşünce ve duygular ile whatsapp gurubuna, şirin gözükmek için bir şeyler yazdım” dedi.

ÇOK PİŞMAN OLMUŞ

Makam aracında yanında Yarbay Birol Keskinkılıç bulunduğunu, makam aracının arkasında başka bir aracın da geldiğini kaydeden şüpheli Atmaca “Ayrıca başında bir astsubay bulunan 6-7 asker eşlik etti. Başka bir araç da geldi. Alaydan çıktıktan sonra Adli Tıp Kurumu yanından E-5e çıktık. Çağlayan’a yaklaştığımızda polisler durdurdu. Polisler durdurduktan sonra kendi irade ve isteğimle teslim oldum. Çok pişman oldum. Darbeye teşebbüs eylemini gerçekleştiren askerler ile hiçbir irtibatım bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.