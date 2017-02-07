CHP, söz konusu kanunun 3. maddesinde, "kimlik kartının kaybedilmesi  durumunda yenisinin çıkarılması için tahsil edilecek değerli kağıt bedellerinin  arttırılmasının öngörüldüğü", 6. maddesinde "maliyet artışlarının karşılanmasında  devlet ile sözleşme ilişkisi içinde bulunmayan özel yer altı maden işletmelerine  yapılacak ödemelerin kriterlerinin yasa ile belirlenmesi yerine bu konuda idareye  yetki verildiği" ve 19. maddesinde "Doğrudan ve dolaylı olarak kamu payı yüzde  50'den az olan şirketler ile bunların iştirak ve bağlı ortaklıklarının Sayıştay  denetiminin, münhasıran kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını esas  alarak hazırlayacağı raporu TBMM'ye sunması ile sınırlandırıldığı" iddiasıyla,  AYM'ye başvurmuştu.

 
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Yüksek  Mahkeme, CHP'nin başvurusunu, "Anayasa'ya aykırılık olmadığı" gerekçesiyle  reddetti.
 
"Değerli Kağıtlar Tablosu"nda yapılan değişiklikle, kanuni bildirim  süresi dışında doğum veya değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı bedelinin  15 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik bedelinin ise 30 lira olarak  belirlendiği hatırlatılan kararda, kimlik kartı düzenlenmesi karşılığında bedel  alınmasının öngörülmesinde, Anayasa'ya aykırı bir yön bulunmadığı kaydedildi.
 
Kimlik kartlarının kaybolmamasına daha fazla dikkat ve özen  gösterilmesi için kayıp bedelinin yüksek tutulduğuna dikkat çekilen kararda,  kanun koyucunun, kimlik kartlarının kaybının önüne geçmek amacıyla fazla bedel  alınmasını öngörmesinin, haklı bir nedene dayandığı ve kamu yararına hizmet  ettiği vurgulandı.
 
Ödeme imkanı olmayan vatandaşların mağdur olmamaları için gereken  önlemlerin kanun koyucu tarafından alındığı belirtilen kararda, kanunun 3.  madesine ilişkin yapılan itiraz reddedildi.
 
"Bazı konuların düzenlenmesi idareye bırakılabilir"
 
Yüksek Mahkemenin 6. maddeye ilişkin kararında ise "Yasama organı  gerektiğinde sınırlarını belirlemek koşuluyla bazı konuların düzenlenmesini  idareye bırakabilir. Buna göre, ekonomik, teknik veya benzeri alanlarda temel  kurallar belirlendikten sonra ayrıntıların düzenlenmesinin idareye bırakılması,  yasama yetkisinin devri olarak nitelendirilemez." ifadesine yer verildi.
 
Maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin usul ve esasların  belirlenmesinin teknik ve uzmanlık gerektiren işlerden olduğu belirtilen kararda,  bu bağlamda, kurulda temel ilkeler ve sınırlar gösterildikten sonra, ayrıntı ve  uzmanlık gerektiren hususları düzenleme yetkisinin yürütmeye verilmesinde,  Anayasa'ya aykırı bir yön bulunmadığı kaydedildi.
 
AYM, söz konusu kanunun 19. maddesine ilişkin yapılan itirazı da  reddederek, "Anayasa'da belirtilenlerin dışında kalan ve kuralda ifade edilen  kuruluşların denetiminin, ilgili mevzuatı uyarınca düzenlenen ve Sayıştay'a  gönderilecek olan bağımsız denetim raporlarının esas alınarak yapılacağının ve  Sayıştay'ın münhasıran kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını esas alarak  hazırlayacağı raporu TBMM'ye sunacağının hükme bağlanmasında, Anayasa'nın 160.  maddesine aykırı yön bulunmamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.