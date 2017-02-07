Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu'yu bir araya geldi.

Görüşme sonunda iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Etiyopya, FETÖ'nün cani yüzünü, insanlık için teşkil ettiği büyük tehdidi gören dostlarımızdandır. Bu konuda el birliği içinde gereken adımları atıyoruz. Sadece Etiyopya'dan değil, FETÖ urunu, sirayet ettiği diğer bölge ülkelerinden de temizleme konusunda kararlıyız çünkü bu bir urdur.

Erdoğan'dan anayasa teklifine onay açıklaması



Etiyopya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, soru-cevap kısmında, bir gazetecinin sorusu üzerine, anayasa değişikliği teklifinin onay zamanıyla ilgili soruya cevap verdi.

Erdoğan şunları söyledi:

Parlamentoda uzun uzadıya yapılmış değerlendirmeler var. Benim de cumhurbaşkanı olmam hasebiyle, bunun üzerinde değerlendirmeler yapmam gerekiyor.

Bir de mevsim koşulları itibariyle de, "nasıl, ne zaman" bunun değerlendirmesini de arkadaşlarla beraber yapıyoruz.

Sadece okuyup onay vermek veya reddetmek değil, her yönüyle değerlendirmeler yapıyoruz.

"İSTİKAMETİMİZ ZATEN BELLİ"

Hangi istikamette yürüdüğümüz bellidir. Çok açık net zaten ortadadır. Bu süreç önem arzediyor. Ve bu konuda da, özellikle ülkemizi terörize etmek isteyen anlayışlar bellidir. Terörize etmek isteyen anlayışların milletim tarafından kabul edilmeyeceğine inanıyorum.

"SAYIN BAHÇELİ'YE BUGÜNKÜ SÖZLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Şüphesiz ki, Cumhurbaşkanı olarak, ülkemi terörize etmek isteyen anlayışla yol yürüyenlerle hiçbir zaman bizim bir fikir birlikteliğimizin olması mümkün değil.

Hatta bugün, Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu konuşmayı efradını cami, ağyarını mani (oldukça açıklayıcı ve ayırt edici) bir konuşma olarak gördüm. Kendisine de teşekkür ediyorum.

"OLAY ZAMANLAMAYLA İLGİLİ"

Mİlletimizin birliği, vatanseverliğimizin tezahürü için, güven ve istikrarla Türkiye'nin aydınlık bir geleceğe yürümesi için bu işe zaten "evet" dediğimi Mersin'de açıkladım. Zamanlamayı beklemekle ilgili bir süreçtir. Olay sadece zamanlamadır.

Ben inanıyorum ki milletim hiçbir zaman, Kandil'e, İmralı'ya, onlarla omuz omuza veren bu terör örgütlerine olumlu bir sinyal vermeyecektir.

"BU HAFTA İÇİNDE KARARIMIZI VERİRİZ"

Öyle zannediyorum ki, bu hafta içinde biz de kararımızı veririz.

"FETÖ OKULLARINI MAARİF VAKFI'NA DEVREDİYORUZ"

Mulatu Teshome Wirtu'nun konuşmasından satırbaşları:

FETÖ'ye ait eğitim kurumlarını Maarif Vakfı'na devretme kararı aldık. Türk halkı demokrasilerini savunarak bu terörist grubu ortadan kaldırdı.