Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Darbe girişimi sonrası Yunanistan’a kaçan ve sonraki süreçte iade edilmeyen firari 8 subayın kaçış planları ortaya çıktı. 8 darbeci önce 2 adet Sikorsky ve 1 adet UH-1 tipi helikopteri 66. Zırhlı Mekanize Tugayına getirip bıraktı. Ardından 12 kişi bindikleri Sikorsky ile Riva’ya inen darbeciler burada bir süre telefon görüşmesi yaptı. Kaçma planı yapan FETÖ’cü subaylara diğer 4 asker karşı çıktı. Bunun üzerine 8 darbeci asker “Darbe zaten sizin yüzünüzden başarısız oldu” deyip muhalif 4 askeri bırakıp Yunanistan’a kaçtı. İfadelere göre, 8 darbecinin kaçma planı yaparken önce Rusya’yı düşündükleri, ancak Türkiye ile son zamanlarda arasının iyi olması nedeniyle vazgeçerek Ukrayna’yı konuştukları, burada da iç karışıklık olduğu için teslim edilme endişesiyle buradan da vazgeçtikleri kaydedildi.