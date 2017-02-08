Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinden FETÖ/PDY ile irtibatlı oldukları belirlenen 37 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Eskişehir merkezli Ankara, afyonkarahisar, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir, Malatya ve Muğla'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 4'ü daha önce meslekten ihraç edilen, diğerleri muvazzaf 2 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 4 teğmen, 20 astsubay ve 1 uzman çavuş yakalandı. İkametlerinde bulunamayan firari 8 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.