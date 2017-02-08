Eskişehir  İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Hava  Kuvvetleri Komutanlığı personelinden FETÖ/PDY ile irtibatlı oldukları belirlenen  37 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.  Eskişehir merkezli Ankara, afyonkarahisar, Balıkesir, Bursa,  Çanakkale, İzmir, Malatya ve Muğla'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda,  4'ü daha önce meslekten ihraç edilen, diğerleri muvazzaf 2 albay, 1 yarbay, 1  binbaşı, 4 teğmen, 20 astsubay ve 1 uzman çavuş yakalandı. İkametlerinde bulunamayan firari 8 zanlının yakalanması için  çalışmalar sürüyor.