Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın yaklaşık 45 dakika süren görüşmesinin oldukça samimi ve olumlu bir atmosferde gerçekleştiği ifade edildi.

BEYAZ SARAY KAYNAKLARI: EN VERİMLİ GÖRÜŞME ERDOĞAN'LA

Trump: Bugüne kadarki en samimi ve verimli görüşmeydi. Erdoğan'ın taleplerine cevap vermeliyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşme Beyaz Saray'da büyük etki yaşattı. Akşam'ın haberine göre, Beyaz Saray yetkilileri görüşmenin ardından Trump'ın, "Bugüne kadarki en samimi ve verimli görüşmeydi. Erdoğan, Ortadoğu'da merkezde olmalı, onun ve ülkesinin taleplerine cevap vermeliyiz. Ve şunu kabul etmeliyiz, Erdoğan ülkesiyle güçlü bir lider. Böyle değilmiş gibi davranamayız" dediğini aktardı.

TÜRKİYE'NİN TAVSİYELERİ ÖNEMLİ

Öte yandan telefonda, Suriye gibi Ortadoğu'yu yakından ilgilendiren konular konuşulurken, Donald Trump'ın ve ekibinin, bu konuda, "Ortadoğu hassas bir bölge ve Türkiye Ortadoğu'ya bizden daha çok hakim. Bu konuda Türkiye'nin tavsiylerini dikkate almalıyız. Gerekirse, Türkiye'yi merkeze koyup, onların oluşturduğu stratejilere sadık kalmalıyız" yorumunu yaptığı öğrenildi.

TRUMP TERÖRİSTBAŞI GÜLEN İÇİN RAPOR İSTEDİ

Beyaz Saray kaynakları bir başka kritik bilgiyi daha iletti. Türkiye'nin Gülen ısrarı, Trump ile yapılan telefon görüşmesinde de gündeme gelirken, Trump, görüşmenin ardından bir talimat vererek, bu konuda ekibi tarafından detaylı bir şekilde bilgilendirilmek istendiğini ve bu konunun programına dahil edilmesini istediğini belirtti.