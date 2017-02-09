Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın itirazıyla tekrar gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.