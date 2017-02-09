Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın itirazıyla tekrar gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında karar verildi
09.02.2017 - 12:16 | Son Güncelleme: 09.02.2017 - 12:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C, hakkında karar verildi.
Etiketler : istanbul emniyet müdürü yardımcısı,uyuşturucu,
445495 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/445495.aspx
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