Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait savaş uçaklarının Diyarbakır'ın Lice bölgesine düzenlediği hava harekatında bölücü terör örgütü PKK'ya ait 8 hedefin imha edildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün 19.04-19.24 saatlerinde Diyarbakır'ın Lice bölgesine TSK'ya ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Harekat kapsamında bölücü terör örgütü mensuplarının barınma ve kış üslenme alanı ile doçka mevzisi olarak kullandığı 8 hedef ateş altına alındı.

Hedeflerin imhasının ardından görevlerini başarıyla tamamlayan savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.