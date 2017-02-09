Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait savaş uçaklarının Diyarbakır'ın Lice bölgesine düzenlediği hava harekatında bölücü terör örgütü PKK'ya ait 8 hedefin imha edildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün 19.04-19.24 saatlerinde Diyarbakır'ın Lice bölgesine TSK'ya ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Harekat kapsamında bölücü terör örgütü mensuplarının barınma ve kış üslenme alanı ile doçka mevzisi olarak kullandığı 8 hedef ateş altına alındı.
Hedeflerin imhasının ardından görevlerini başarıyla tamamlayan savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.
Diyarbakır'ın Lice bölgesine hava harekatı
09.02.2017 - 13:06 | Son Güncelleme: 09.02.2017 - 13:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hava harekatında PKK'lı teröristlerin barınma ve kış üslenme alanı ile doçka mevzisi olarak kullandığı 8 hedef imha edildi
Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait savaş uçaklarının Diyarbakır'ın Lice bölgesine düzenlediği hava harekatında bölücü terör örgütü PKK'ya ait 8 hedefin imha edildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün 19.04-19.24 saatlerinde Diyarbakır'ın Lice bölgesine TSK'ya ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Harekat kapsamında bölücü terör örgütü mensuplarının barınma ve kış üslenme alanı ile doçka mevzisi olarak kullandığı 8 hedef ateş altına alındı.
Etiketler : diyarbakır,lice,hava harekatı,son dakika haberleri,
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