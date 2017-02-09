Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çankaya Köşkü'nde, görüştü. Kritik görüşme 45 dakika sürdü.Anayasa çalışmaları süresince iki isim dört kez bir araya gelmişti. Anayasa değişiklik teklifinin Meclis'te kabul edilmesinden sonraki ilk buluşma olarak dikkat çekiyor.