Çankaya Köşkü'nde, görüştü. Kritik görüşme 45 dakika sürdü.Anayasa çalışmaları süresince iki isim dört kez bir araya gelmişti. Anayasa değişiklik teklifinin Meclis'te kabul edilmesinden sonraki ilk buluşma olarak dikkat çekiyor.