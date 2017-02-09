Çankaya Köşkü'nde, görüştü. Kritik görüşme 45 dakika sürdü.Anayasa çalışmaları süresince iki isim dört kez bir araya gelmişti. Anayasa değişiklik teklifinin Meclis'te kabul edilmesinden sonraki ilk buluşma olarak dikkat çekiyor.
Çankaya Köşkü'nde 45 dakikalık kritik görüşme
09.02.2017 - 15:41 | Son Güncelleme: 09.02.2017 - 15:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Lideri Devlet Bahçeli Çankaya Köşkü'nde görüştü. Kritik görüşme 45 dakika sürdü.
Etiketler : Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Lideri Devlet Bahçeli Çankaya,
445562 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/445562.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER