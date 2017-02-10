Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlediği 2 ayrı operasyonda 14 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, ilk operasyonda 4 bylock kullanıcısı, ikinci operasyonda içinde bylock kullanıcısı da olan meslekten ihraç edilmiş FETÖ/PDY bağlantılı 10 cami imamı gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.