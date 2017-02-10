Bartın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlediği 2 ayrı operasyonda 14 kişiyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, ilk operasyonda 4 bylock kullanıcısı, ikinci operasyonda içinde bylock kullanıcısı da olan meslekten ihraç edilmiş FETÖ/PDY bağlantılı 10 cami imamı gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Bartın’da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
10.02.2017 - 13:56 | Son Güncelleme: 10.02.2017 - 13:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bartın’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında meslekten ihraç edilmiş cami imamlarının da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.
Bartın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlediği 2 ayrı operasyonda 14 kişiyi gözaltına aldı.
Etiketler : Bartın,
445867 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/445867.aspx
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