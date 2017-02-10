Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açılışını yaptığımız maliyeti 700 milyon doları bulunan Tuzgölü depolama tesisi halkımıza hayırlı olsun. Burada 1,2 milyar metreküp doğalgaz depolanacak. İlk doğal gaz basma işlemini başlatıyoruz."Bu proje kapsamında Tuz Gölü'nün yüzeyinin 1400 metre altında doğalgaz depoları oluşturuldu. Her biri 630 bin ile 750 bin metreküp arasında kapasiteye sahip 12 suni mağaraya 1, 2 milyar metreküp doğalgaz depolanacak" dedi.

Türkiye daha önce pek çok ilk gibi buradaki tesisin mühendislik ve teknolojisiyle ilk defa tanıştı. İlk etapta Türkiye'nin ihtiyacının 6'da 1'ini karşılayabilecek bir tesis.Bugünkü törenimizle Tuz Gölü'nün altındaki depolara ilk doğalgaz basma işlemini başlatıyoruz. İlk aşamada buradan ülkemizin günlük ihtiyacının 6'da 1'i kadarı temin edilecek. Burada size bir de müjde veriyorum: Aksaray bunlara layık. Siz bizi hiçbir zaman bu yolda yalnız bırakmadınız.Açılışını yaptığımız 1,2 milyar metreküplük doğalgaz kapasitesini 5,4 milyar metreküpe çıkaracak yeni bir yatırımı da başlatıyoruz. Bu yatırımda devreye girdiğinde günlük doğalgaz miktarı 80 milyar metreküpe çıkacak. Elhamdülilllah nereden nereye...

Bunlar basit yatırımlar değil. Bizim hizmetimiz ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamaz. Kardeşlerim bu hayır'cılar varya bunlar sadece laf üretirler. Bunlarda hizmet yok. Ama biz size aşığız. Biz Ferhat'ız! Sizler de Şirin! Bu aşk olursa olur. Yan gelip yatarak bunlar olmaz. Bu aşk olursa boğazın altına Avrasya Tüneli'ni yaparsınız, Osmangazi'yi yaparsınız.

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN AKSARAY'A HAVALİMANI MÜJDESİ

Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının Aksaray'lılara hayırlı olmasını diliyorum.

Aksaray tarih boyunca medeniyetlerin buluştuğu kavşak bir şehir olmuştur. Bugün de kuzeyi güneye bağlayan geçiş noktasıdır.

Aksaray üzerinden iki tren hattını Akdeniz'e limanlara indireceğiz.

Havayolunda da Aksaray'ı geride bırakmayız. İnşaallah Aksaray'ın havaalanı olacak.''

İnşaallah, bugünki yatırımlardan daha fazlasını Aksray'a kazandıracağız. 72 proje Aksaray'a hayırlı olsun.''

BAKAN ALBAYRAK: 3 ANA KRİTER BELİRLEDİK VE...

Açılış töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Ülkemiizin stratejik konumunun avantajlarını kullanarak 3 ana kriter üzerine bir strateji belirledik" dedi. Bakanı Albayrak'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Bu şartlara uyan her projeye ortak olacağımızı bildirdik. Bunlardan bir tanesi olan Türk Akımı projesini Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde geçtiğimiz Ekim ayında imzaladık. Yüzer Enerji Teknolojilerinde de geçtiğimiz Aralık ayında İzmir Aliağa'da önemli bir tesis açtık. Bugün bu çalışmalara ek olarak işte Sultan Hanındaki doğalgaz depolama alanının açılışını gerçekleştiriyoruz. Tüm ekibimizle özverili bir mesai ortaya koyuyoruz. Yerli ve yenilenebilir enerjinin artırılması öncelikli hedefimiz. Bu kategorinin payını artırmayı amaçladık. 2016 yılında yerli kaynakların üretimdeki payını yüzde 49,3'e çıkararak rekor kırdık. Kömür rezervlerimizi değerlendirmeye başladık. Yatırımcının işini kolaylaştıran bir sistem kuruyoruz. Son teknoloji termik santral kuruyoruz. Aynı şekilde iş sağlığı ve güvenliği taviz vermediğimiz diğer alan.

ÇOK ÖNEMLİ İKİ BÜYÜK YATIRIM GELİYOR

2016 yılında bir önceki yıla kıyasla yenilenebilir enerji payını yüzde 31'in üzerine taşıdık. Tüm izinleri alınmış, alt yapısı tamamlanmış, projelerin hayata geçmesini teşvik edecek bir modelle bir yatırım alt yapısı oluşturduk. İnşallah bu alanda güneş ve rüzgar enerjisinde çok önemli iki büyük yatırımı hayata geçiriyoruz. Her şey Türkiye için yola çıkarken üstlendiğimiz sorumluluğun farkındayız. 15 Temmuz'da bir kez daha gördük ki Türkiye'nin diz çökmesi milleitn boyun eğmesi için maşaları tutan eler hep tetikte bekliyor. Bu millete yol çizmeye çalışanlara karşı ülkemizi çok daha güçlü kılarak cevap vereceğiz: Biz güçlü oldukça dünyanın tüm köşesindeki mazlumlar güçlü oluyor."

SUNİ MAĞARALAR MEVCUT

Açılış öncesi tesisle ilgili açıklamalarda bulunan Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürü Burhan Özcan, proje kapsamında Tuz Gölü'nün yaklaşık 40 kilometre güneyindeki Aksaray İli, Sultanhanı Beldesi yakınlarında yerin yaklaşık bin 100 ile bin 400 metre altında bulunan tuz yapılarında doğalgaz depolanması amacıyla, her birinin net fiziksel hacmi 630 bin ile 750 bin metreküp olan toplam 12 kavern (suni mağara) oluşturulduğunu anlattı.

'DEPOLAMANIN ÇILGIN PROJESİ'

Özcan, pompa istasyonları, su tankları, borular ve kompresör istasyonları ile depolama tesisinin kurulumunun tamamlandığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Toplamda 1,2 milyar metreküp yıllık çalışma gazı ve günlük 40 milyon metreküp geri üretim kapasiteli tesisin bir bütün olarak devreye alınması planlanlanıyor. Proje, yaklaşık 700 milyon dolara mal oldu. Cumhurbaşkanı'mız gaz basma işlemini başlatmak suretiyle tesisi hizmete alacak. Tesisteki çalışmalar depolama yapılırken devam edecek. Yakın zamanda tam kapasite ile hizmette olacak. Cumhurbaşkanı'mız çok önemli bir müjdeyi de açılış sırasında verecek. Bu müjde, doğalgaz depolamada dünyada örneği az görülen bir proje olacak. Depolamanın çılgın projesi diyebiliriz."

Proje kapsamında, Tuz Gölü'nün yaklaşık 40 kilometre güneyindeki Aksaray - Sultanhanı beldesi yakınlarında bulunan yerin yaklaşık 1100 ile 1400 metre altında bulunan tuz yapılarında doğal gaz depolanması amaçlanıyor.

SUYLA ERİTİLDİ

Tesis, her birinin net fiziksel hacmi 630 bin ile 750 bin metreküp arası olan toplam 12 kavernadan (suni mağara) oluşuyor. 12 kavernanın tamamlanması ile yaklaşık toplam 1.2 milyar metreküp çalışma gazı kapasitesine ulaşılacak ve günlük maksimum 44 milyon metreküp gaz Türkiye doğal gaz şebekesine verilebilecek.

Proje kapsamında önceden tuz kavernalarına su basıldı, tuz eritilerek dışarı çıkarıldı, doğal gaz depolamaya elverişli hale getirildi. Ayrıca, pompa istasyonları, su tankları ve kompresör istasyonları ile depolama tesisinin kurumu tamamlandı.

PROJENİN DÜNYADA EŞİ AZ

Dünyada örneği az olan projenin geçmişi düşünce ve ilk mühendislik çalışmaları bakımından 2004'e kadar gidiyor. 2012'de sözleşmesi imzalanan tesisin inşaatı 2013'te başladı. Olası doğal gaz sıkıntılarına karşı önlem olması planlanan tesis, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın öncelik verdiği projelerden birisi.

TUZLAR ERİTİLEREK ODALAR OLUŞTURULDU

Doğalgaz deposu oluşturmak amaçlı proje kapsamında tuz kavernelerine su basılarak, tuz eritilip dışarı çıkarıldı. Böylece doğalgaz depolamaya elverişli hale getirildi. Pompaj istasyonları, su tankları, borular ve kompresör istasyonları ile depolama tesisi tamamlandı.

BORULAR DEPO GÖREVİ YAPIYOR

Türkiye'nin sadece toprakları üzerinden geçen doğalgaz boruları içerisinde bulunan gaz aynı zamanda depo görevini yerine getiriyor. Bu kapsamda projenin olası bir gaz kesintisinde Türkiye'nin bir süre doğalgaz ihtiyacının karşılayacak olması açısından çok önemli bulunuyor. Projenin ilk mühendislik çalışmaları 2004 yılında gündeme geldi. 2012 yılında yapım sözleşmesi imzalandı ve inşaatına 2013 yılında başlandı.

FİNANSMANI HAZIR

Çinli yüklenici tarafından inşa edilen tesis için Dünya Bankası 2006'da imzalanan bir anlaşma ile 325 milyon dolar, 2014'te imzalanan başka bir anlaşma ile de 400 milyon dolar finansman sağlamıştı.