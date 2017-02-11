Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sistemini içeren anayasa değişikliğini dün onayladı. Onayla birlikte referandum tarihi de netleşti. Referandum, değişikliğinin Resmî Gazete’de yayımını takip eden 60. günden sonraki ilk pazar olan 16 Nisan’da yapılacak. Referandumda beyaz renk üzerinde “Evet”, kahverengi üzerinde “Hayır” ibareleri bulunan iki ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulası kullanılacak. Referanduma katılanlar, üzerinde özel işaret bulunan mührü birleşik oy pusulasında tercih ettiği kısmın üzerine basarak oyunu kullanacak. Siyasi partiler ve Cumhurbaşkanı, referandumun yapılacağı 16 Nisan’dan önceki yedinci günden itibaren referandumdan bir önceki gün saat 18.00’e kadar radyo ve televizyonlardan propaganda yapabilecek. Oy verme kütüğü ile sandık listesinde kayıtlı olan ve oy kullanma yeterliği bulunan her vatandaş referanduma katılabilecek. Yabancı ülkelerdeki vatandaşlar, halkoylamasından 20 gün öncesinden başlayarak oylarını kullanabilecek.

‘ESKİ TÜFEKLER’LE BULUŞACAK

AK Parti’nin kampanya startının verileceği adres, önceki seçimlerde de olduğu gibi Ankara Arena Spor Salonu olacak. Başbakan Binali Yıldırım’ın kampanyanın detaylarını açıklayacağı toplantıya, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, gençlik ve kadın kolları yöneticileri, teşkilat yöneticileri ile eski il başkanı ve eski milletvekilleri davet edildi.

“TABİİ Kİ DE EVET”

10 bin kişinin katılımı ile yapılacak toplantıda, AK Parti’nin kampanyada kullanacağı slogan ve şarkıların da tanıtımı yapılacak. Şarkı konusunda dün ilk sinyal verildi. AK Parti’nin sahalarda ‘Tabii ki evet’ şarkısıyla olacak. Yıldırım ayrıca, bugüne kadar AK Parti’de kuruluşundan beri görev yapmış eski il başkanları ve eski milletvekilleri ile yemekte buluşup, kampanyaya destek vermelerini isteyecek. Yemeğe 430 eski il başkanı ile 566 eski milletvekili davet edildi.

25 MİLYON BROŞÜR

40 gün sürmesi planlanan kampanya için AK Parti Medya ve Tanıtım Başkanlığının bastırdığı “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi-Kararımız Evet” adlı kitapçıktan 50 bin adet bastırılarak teşkilatlara gönderildi. Teknik detaylara yer verilmeden, vatandaşın anlayacağı şekilde ayrıca 25 milyon adet de broşür bastırıldı. Bu broşürler Türkiye çapında vatandaşlara dağıtılacak. Bu broşürlerde sisteme ilişkin kısa bilgiler yer alıyor.

HEDEF 81 İLE ZİYARET

AK Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş da referandum kampanyası için yapacakları çalışmaları şöyle anlattı: Cumhurbaşkanının gitmeyeceği yerlere Başbakan gidecek. Her ikisinin gidemeyeceği yerlere ise, bakanlar ve parti yöneticileri çıkarma yapacak. Sayın Cumhurbaşkanının kampanya programına göre, başbakana bir program hazırlanacak. Genel Merkez’de Seçim Koordinasyon Merkezi ile teşkilat başkanlığı olarak ortak çalışacağız. Hedefimiz 81 ili ziyaret etmek. Teşkilatların motivasyonun düşük olduğu iddiası doğru değil. AK Parti henüz sahaya inmediği için böyle bir algı oluşuyor. Sandıktan ‘Evet’ çıkması için öncelikle kendi tabanımızı sandığa götürecek tedbirleri alacağız. Kafası karışık olanların soru işaretlerini gidermek için çalışacağız. Ev ziyaretleri yapacağız. Başka partilere oy vermiş seçmenlerle de yüz yüze görüşüp destek isteyeceğiz. Sisteme ilişkin yanlış bilgileri gidermeye yönelik, özellikle de CHP’nin tezlerini çürütecek adımlar atacağız.