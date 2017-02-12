Genelkurmaydan yapılan bilgilendirmeye göre, Orgeneral Akar, 13-15 Şubat'ta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkelerinden Bahreyn, Suudi arabistan ve Katar'a yapacağı ziyarette, askeri işbirliği konularını görüşmek ve bölgesel görüşmeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere hazır bulunacak.
Orgeneral Akar da Erdoğan'a eşlik edecek
12.02.2017 - 21:04 | Son Güncelleme: 12.02.2017 - 21:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerine yaptığı ziyarete eşlik etmek üzere yarın Bahreyn'e gidecek.
Etiketler : erdoğan,akar,
446498 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/446498.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER