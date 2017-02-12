Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmaydan yapılan bilgilendirmeye göre, Orgeneral Akar, 13-15 Şubat'ta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkelerinden Bahreyn, Suudi arabistan ve Katar'a yapacağı ziyarette, askeri işbirliği konularını görüşmek ve bölgesel görüşmeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere hazır bulunacak.