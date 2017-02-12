Genelkurmaydan yapılan bilgilendirmeye göre, Orgeneral Akar, 13-15  Şubat'ta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkelerinden Bahreyn, Suudi arabistan  ve Katar'a yapacağı ziyarette,  askeri işbirliği konularını görüşmek ve bölgesel  görüşmeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere hazır bulunacak.