Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail istihbaratı Mossad’a yakınlığı ile bilinen Debka sitesi “Suriye ve Irak’ta DEAŞ’ın köklerini sökmeye yönelik savaşta ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında üçlü bir pakt” ihtimalinden söz etti ve bu çerçevede Putin’in Trump’a Edward Snowden’ı, Trump’un ise Erdoğan’a teröristbaşı Fetullah Gülen’i teslim edebileceğini iddia etti.

Debka, ABD’li NBC News’ın Vladimir Putin’in medyaya gizli verileri sızdırdıktan sonra Moskova’ya sığınan eski NSA analisti Edward Snowden’ı Donald Trump’a teslim etmeyi değerlendirdiğine ilişkin haberine dikkat çekerek girdiği analizinde bu tür söylentilerin de, “daha geniş bir planın bir parçası” olduğunu, Trump yönetimince Trump, Putin ve Erdoğan arasında “Suriye ve Irak’ta DEAŞ’ın köklerini sökme savaşı için üçlü bir pakt” konusundaki “gizli pazarlıklarla ilgili halkın tepkisini ölçmek amacıyla sızdırıldığı gibi gözüktüğünü” öne sürdü. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında Trump’a Orta Doğu ile yönelik olarak “herhangi bir anlaşma yapılabilmesi için teröristbaşı Fetullah Gülen’in iadesinin şart olduğu söylendiği” iddiasına yer veren Debka, Trump’un ise, Gülen dosyasını “inceleme sözünü verdiğini” CIA Başkanı Mike Pompeo’ya da Ankara’da Gülen ile ilgili bir dosya verildiğini yazdı.