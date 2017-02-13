Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde FETÖ/PDY üyesi oldukları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, öğretmen ve sağlık personeli olan M.Ş., G.Ş., M.Ö., F.Ö. ve B.K. gözaltına alındı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Sivas'ta FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
13.02.2017 - 13:53 | Son Güncelleme: 13.02.2017 - 13:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ın Suşehri ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Sivas,FETÖ,
446703 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/446703.aspx
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