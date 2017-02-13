Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, cumhuriyet savcılığının PKK terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 36 kişi, sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.