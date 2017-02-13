Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Google benzeri, özel bir arama motoru oluşturuldu. 215 bin kişinin ismi burada toplandı. Emniyet birimleri artık, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullananları bu yazılım üzerinden görebilecek.

ByLock, Fethullahçı terör örgütü soruşturmalarının en kritik unsurlarından biri. MİT bilişim uzmanları tarafından ortaya çıkarılan bu yazılımla, özellikle FETÖ'nün devletteki örgütlenmesinin kodları çözüldü. ByLock kullandığı tespit edilen binlerce FETÖ'cü gözaltına alındı.

Daha önce MİT tarafından iki kez devlet kurumlarına “adli ve idari işlem yapılması” talebiyle ulaştırılan ByLock kullanıcı listeleri özellikle FETÖ veya FETÖ’yle bağlantılı kişilerce “sulandırılmaya” çalışıldı. Bu durumun önüne geçmek için yeni bir adıma atıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kontrolündeki 215 bin kişilik ByLock kullanıcı listesi, Google benzeri bir yazılımla, 81 il emniyet müdürlüğü'nün kullanımına açıldı.

İllerde özel yetkilendirme yapılan 2-3 kişilik polis ekibi, adli soruşturmalarda ismi geçen FETÖ üyelerinin bylock kullanıcı olup olmadığını, bu arama motorundan tespit edecek.

Emniyet genel müdürlüğü, FETÖ'nün finans kaynaklarının kurutulması için de özel bir şube kurdu. “Ulusal Güvenliği Yönelik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü” adı verilen bu birim, sadece FETÖ’nün finansal kaynaklarının kurutulmasına yönelik ülke genelindeki çalışmaları yürütücek.