Alınan bilgiye göre, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bugün, il merkezi ile merkeze bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.
Şırnak'ta eğitime kar engeli
14.02.2017 - 09:25 | Son Güncelleme: 14.02.2017 - 09:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak'ta kar yağışı sonucu il merkezi ve bağlı köylerde okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Alınan bilgiye göre, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bugün, il merkezi ile merkeze bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
Etiketler : Şırnak,
446908 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/446908.aspx
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