Antalya'da terör örgütüne yönelik operasyonda biri kadın 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem hazırlığında olduğu iddia edilen PKK/KCK'nın mahalle yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda biri kadın 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
Antalya'da terör operasyonu!
14.02.2017 - 10:01 | Son Güncelleme: 14.02.2017 - 10:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı
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446917 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/446917.aspx
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