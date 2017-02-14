Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da terör örgütüne yönelik operasyonda biri kadın 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem hazırlığında olduğu iddia edilen PKK/KCK'nın mahalle yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda biri kadın 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.