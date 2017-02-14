Antalya'da terör örgütüne yönelik operasyonda biri kadın 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem hazırlığında olduğu iddia edilen PKK/KCK'nın mahalle yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda biri kadın 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.