Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı iddia edilen 8 kişiye operasyon düzenlendi. Terör örgütü PKK’nın sözde lideri Abdullah Öcalan’ın yakalanışının yıl dönümü öncesi eylem hazırlığında olabileceği iddia edilen şahısların bulunduğu adrese polis ekipleri sabah saatlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda HDP eski Konya sorumlusunun ve kadınların da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin sorgusu TEM Şubesinde sürüyor. Operasyonun devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.