Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Kapan RİYAD

Yemame Sarayı’nda gerçekleştirilen törenin ardından Kral Selman tarafından Erdoğan onuruna verilen yemeğe geçildi. Baş başa görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Selman daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. İki lider, Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkilerini ileri taşıyacak adımları masaya yatırdı. Ayrıca, Suriye meselesi ve başta DEAŞ olmak üzere teröre karşı iş birliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Erdoğan, Riyad’daki temasları kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Vekili Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz’i de kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar da mevkidaşı Orgeneral Abdurrahman bin Saleh el-Bunyan ile ikili askerî ilişkiler kapsamında bir görüşme gerçekleştirdi. Riyad’daki resmî temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine Kral Selman tarafından Katar’a uğurlandı.

TEŞEKKÜR MESAJI PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Suudi Arabistan Kralı Selman’a sosyal medya hesabı Twitter’dan teşekkür etti. Erdoğan, Arapça, “Haremeyn-i Şerifeyn hizmetkarı Kral Selman’a ve kardeş Suudi halkına, Suudi Arabistan ziyaretimiz sırasındaki karşılamaları ve konukseverlikleri için teşekkür ediyorum” ifadesini paylaştı.