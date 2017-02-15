Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan ve bölücü mahiyette paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 8 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, bazı adreslere operasyon düzenlendi. Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında HDP Denizli İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Ö.Ç'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve dijital verilere el konuldu. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.