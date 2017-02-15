Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK üyelerine yönelik 3 Şubat'ta şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda 2'si kadın 22 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan zanlıların sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapıp, devlet büyüklerine hakaret ettiği ileri sürüldü. Zanlılar yaklaşık 13 gün süren sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Sosyal medyada PKK propagandası yapan 22 kişi adliyeye sevk edildi
15.02.2017 - 17:15 | Son Güncelleme: 15.02.2017 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapıp devlet büyüklerine hakaret ettikleri ileri sürülen 22 kişi adliyeye sevk edildi.
Etiketler : adana,terör,pkk,operasyon,
447407 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/447407.aspx
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