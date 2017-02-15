Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

29 Ocak Pazar günü Orgeneral Hulusi Akar, Kardak kayalıklarına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek bölgede incelemelerde bulunmuştu. Akar’ın ziyaretinin ardından Yunan askerleri bölgeye gelerek zaman zaman Türk karasularına girmiş ve sınır ihlali yapmıştı. 12 gün boyunca birçok kez Türk Sahil Güvenlik ekiplerini taciz eden Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, 6 gündür kayalıklara uğramıyor. Yunan askerleri en son 9 Şubat Perşembe günü 2 kez sınır ihlali yapmıştı. Daha sonra Türk askerleri tarafı geri püskürtülen Yunan sahil güvenlik ekipleri 6 gündür Kardak kayalıklarına yaklaşmadı. Her gün kayalıkların çevresinde nöbet tutan, devriye atan Yunan askerlerinin bölgeye gelmemesi dikkatlerden kaçmadı. 3 gündür fırtına nedeniyle Türk sahil güvenlik ekipleri Kardak kayalıklarındaki devriyelerine ara verdi. Fırtınanın dinmesini bekleyen sahil güvenlik ekiplerinin yerini ise Türk savaş gemisi aldı.