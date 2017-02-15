Tutuklu HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü için tahliye kararı verildi.Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 3 Kasım 2016 akşamı gözaltına alınan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, çıkarıldığı mahkemece 4 Kasım'da tutuklanmıştı.
HDP'li Encü hakkında tahliye kararı verildi
15.02.2017 - 17:33 | Son Güncelleme: 15.02.2017 - 17:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Terör soruşturmasından tutuklanan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü için tahliye kararı verildi.
Etiketler : HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü,
447411 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/447411.aspx
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