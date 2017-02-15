Tutuklu HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü için tahliye kararı verildi.Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 3 Kasım 2016 akşamı gözaltına alınan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, çıkarıldığı mahkemece 4 Kasım'da tutuklanmıştı.