Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) imamlarını FETÖ terör örgütüne bağlı kişiler hakkında bilgi toplayarak Ankara’ya ulaştırdıkları yönündeki ajanlıkla suçlayan Almanya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya'ya yapacağı ziyaret öncesi skandal bir hamle yaparak 4 imamın evine operasyon düzenledi.

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Sözce ajanlık faaliyeti bahanesiyle Türk imamların evine baskın yapan Alman polislerinin saatlerdir arama yaptığı bildirildi. Operasyonun talimatını veren Federal Savcılık, baskınların ‘casusluk şüphesiyle’ yapıldığını açıkladı.

ZAMAN AYARLI OPERASYON

DİTİB’e yönelik operasyon aslında ocak ayı içerisinde yapılacaktı, ancak ertelendi. Erteleme nedeni açıkça ifade edilmese de, haberde Başbakan Angela Merkel’in Şubat ayı başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine dikkat çekiliyor.

Alman polisinin imamların evine yaptığı operasyona ilk tepki AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ten geldi. Twitter'dan açıklama yapan Külünk, "Teröristleri görmekten aciz olan Alman polisi DİTB imamlarının evlerine sözde ajanlık faaliyetleri nedeniyle an itibari ile baskın yapıyor." dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu da Almanya'nın yaptığı skandala çok büyük tepki gösterdi.