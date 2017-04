Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika seçim sonuçları! İstanbul referandum sonuçları. İstanbul'da evet mi hayır mı önde? İstanbul'da yüzdeler... İstanbul'da ilk sonuçlar, İstanbul'da ne çıktı? Yaklaşık 10 milyonu aşkın seçmenin oy kullanacağı İstanbul'da nefesler tutuldu, tüm hazırlıklar tamam, önlemler alındı. Oy kullanırken dikkat etmeniz gerekenler haberimizde. Vatandaş ülkenin geleceği için sandık başına gidiyor. Herkesin merak ettiği sonuçlar 16 Nisan 2017 akşamı açıklanacak. Sonuçları sitemizden an be an takip edebilirsiniz. AK Parti ve CHP taraflarının oyları net. Asıl merak edilen MHP taraflarının seçimi. Peki 2017 referandum sonuçları ne olacak? İstanbullular evet mi diyecek hayır mı? Tüm merak edilenleri www.turkiyegazetesi.com.tr'den öğrenebilirsiniz. İşte İstanbul referandum sonuçları... Referandumda nasıl oy kullanacağız? Ehliyetle girilebilir mi? Referandum oy kullanma kılavuzu sitemizde

2017 REFERANDUM SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

2017 REFERANDUM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ-İZLE

İSTANBUL 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

2010 yılı 12 Eylül Pazar günü yapılan referandumda yine Anayasa değişikliği halk oylamasına gidildi. İstanbul’da yaklaşık 9 milyon seçmenin oy kullandığı 2010 referandum sonuçlarına göre %73,18 katılım oranı ile sandıklardan Evet çıkmıştı. İşte İstanbul 2010 referandum sonuçları…

Toplam seçmen: 9.204.343

Kullanılan oy sayısı: 6.636.899

Katılım oranı: % 73,18

Evet: % 54,86

Hayır: % 45,13





İSTANBUL 2015 KASIM SEÇİM SONUÇLARI

Haziran 2015 genel seçimlerinden sonra AKP tek başına hükümet kuracak kadar oy alamadığı ve diğer partiler ise koalisyonda anlaşamayınca Kasım 2015’de yeniden seçime karar verildi. İstanbul 2015 Kasım sonuçlarına göre AKP birinci parti olarak çıktı. %88 katılımın olduğu İstanbul 2015 seçim sonuçlarına ise şöyle oldu;

Toplam seçmen: 10.318.203

Kullanılan oy sayısı: 9.093.691

Katılım oranı: % 88,13

AK Parti: % 48,72

CHP: % 30,44

MHP: % 8,59

HDP: % 10,05





İSTANBUL 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Türkiye ilk defa halk oylaması ile Cumhurbaşkanı seçimini 2014 yılında yaptı. Bu seçimde aday olarak Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş ve Ekmeleddin İhsanoğlu katıldı. İşte İstanbul 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları;

1. Recep Tayyip Erdoğan %49,83

2. Ekmeleddin İhsanoğlu %41,08

3. Selahattin Demirtaş %9,09

REFERANDUMDA NASIL OY KULLANILACAK? -TIKLA

1- Referandum hangi saatler arasında sürecek?

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, G.Antep, Giresun, G.Hane, Hakkâri, Kars, Malatya, K.Maraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Ş.Urfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, İğdır ve Kilis'te saat 07.00-16.00 arasında, diğer illerde saat 08.00-17.00 arasında.

2- Nerede, hangi sandıkta nasıl öğrenilecek?

Nerede ve hangi sandıkta oy kullanılacağı, adresinize gönderilen seçmen bilgi kâğıdında yer alıyor. Seçmen bilgi kağıdı elinize ulaşmadıysa; Seçmen Portalı, e-Devlet kapısı veya Mobil Uygulamadan kendinizin ve sizle aynı hanede oturanların oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilirsiniz.

3- Sürücü belgesi ile oy verilebilir mi?

T.C kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, ehliyet, ve askerî kimlik kartı gibi kimliği tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgeyle oy verebilirsiniz.

4- Nasıl oy vereceksiniz?

Sandık kurulunca size verilen, beyaz üzerine "Evet", kahverengi üzerine "Hayır" ibareleri olan birleşik oy pusulası ve "Tercih" mührünü alarak kapalı oy verme kabinine gireceksiniz. Mührü, oy pusulasında tercih ettiğiniz kısmın üzerine bastıktan sonra zarfa koyarak oy sandığına atacaksınız. Oyunu kullanan seçmen, mührü sandık kurulu başkanına geri verecek.

5- Adres kaydı olmayanlar da oy kullanabilir mi?

MERNİS Adres Kayıt Sistemi'nde yer almayanlar, haklarında verilen kısıtlama kararı temyizde kesinleşenler, kamu hizmetlerinden yasaklılar, silah altındaki er ve erbaş, askeri öğrenciler ile taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler oy kullanamayacak.

ANAYASADA HANGİ MADDELER DEĞİŞECEK

Peki 16 Nisan referandumu için sandığa giden vatandaşlar hangi maddeleri oyladı. Başka bir anlatımla hangi değişikliğe evet ya da hayır dedi. İşte Türkiye'nin kader oylamasının yapıldığı Anayasa değişikliği:

1. MADDE NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci maddesine göre, Anayasa'nın "Yargı yetkisi" başlığında değişikliğe gidilecek. Buna göre, yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, "Bağımsız ve tarafsız" mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.

2. MADDE NEDİR?

Teklifin ikinci maddesi milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkarılmasını öngörüyor.

3. MADDE NEDİR?

Teklifin üçüncü maddesi, seçilme yaşını 25'ten 18'e indirilmesini ve askerlikle ilişiği olanların milletvekili adaylığına başvuramamasını öngörüyor.

4. MADDE NEDİR?

Teklifin dördüncü maddesiyle, Anayasanın "TBMM'nin Seçim Dönemi" başlıklı maddesi, "TBMM ve Cumhurbaşkanının Seçim Dönemi" olarak değişiyor.

TÜM REFERANDUM HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Teklife göre, TBMM seçimleri 4 yılda değil, 5 yılda bir yapılacak. Cumhurbaşkanı seçimleri de TBMM seçimleri gibi 5 yılda bir olacak ve seçmenler, iki seçim için aynı gün sandığa gidecek. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilecek. Cumhurbaşkanı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, belirtilen usule göre ikinci oylama yapılacak.

5. MADDE NEDİR?

Teklifin beşinci maddesiyle, TBMM'nin görevleri ve yetkileri, "kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek, anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek" olarak sıralanıyor.

6. MADDE NEDİR?

TBMM'nin bilgi edinme ve denetim yollarına ilişkin maddesindeki değişiklik ile yasamanın belli bir konuda Meclis Araştırması yapması, Genel Görüşme açarak Genel Kurulda görüşmesi ve milletvekillerinin, cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanların cevaplaması istemiyle yazılı soru sorması yeniden düzenleniyor.

Buna göre, TBMM, Meclis Araştırması, Genel Görüşme, Meclis Soruşturması ve Yazılı Soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanacak. Gensoru, denetleme yetkisinden çıkarılacak.

7. MADDE NEDİR?

Maddeyle, cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiğinin kesilmesine yönelik düzenleme kaldırılıyor. Böylelikle doğrudan halk tarafından seçilen ve siyasal bir kişilik olan cumhurbaşkanının, partisiyle ilişkisinin kesilmesine dair hükmü yürürlükten kaldıran ilga normunun, halk oylamasında kabulü akabinde yürürlüğe girmesi anında bir siyasi partiyle ilişki kurması mümkün hale getiriliyor.

8. MADDE NEDİR?

Düzenlemeyle, Anayasanın "cumhurbaşkanının görev ve yetkilerine" ilişkin maddede değişiklik yapılıyor ve cumhurbaşkanına, "devlet başkanı" sıfatı getiriliyor. Devletin başı olan cumhurbaşkanına, yürütme yetkisi de veriliyor

Cumhurbaşkanı, "devlet başkanı" sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil edecek, anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlayacak. Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü TBMM'de açılış konuşmasını yapacak. Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verecek.

Cumhurbaşkanı, kanunları yayımlayacak ve kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderecek. Kanunların, TBMM İçtüzüğü'nün tümünün veya belirli hükümlerinin anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde iptal davası açacak.

9. MADDE NEDİR?

Söz konusu maddeyle, Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşüp ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verecek.

Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclis'teki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılacak. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunacak. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilecek.

10. MADDE NEDİR?

Teklifin 10. maddesiyle "cumhurbaşkanı yardımcılığı" geliyor. Madde, Cumhurbaşkanına, seçildikten sonra bir veya daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilmesi imkanı tanıyor.

Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde 45 gün içinde cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. Yenisi seçilene kadar cumhurbaşkanı yardımcısı, cumhurbaşkanlığına vekalet edecek ve cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanacak. Genel seçime 1 yıl ve daha az kalmışsa, TBMM seçimi de cumhurbaşkanı seçimiyle yenilenecek.

11. MADDE NEDİR?

Teklifin 11. maddesine göre, TBMM, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verilebilecek. TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi durumunda cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilecek.

Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam edecek. Bu şekilde seçilen Meclis ve cumhurbaşkanının görev süreleri de 5 yıl olacak.

12. MADDE NEDİR?

Teklifin 12. maddesine göre, cumhurbaşkanı; tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinin yanı sıra savaş, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması; anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması; şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edebilecek.

13. MADDE NEDİR?

Teklifin 13. maddesine göre, disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak. Ancak savaş halinde asker kişilerin görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilecek.

14. MADDE NEDİR?

Teklifin 14. maddesinde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısında değişikliğe gidiliyor.

Maddeye göre, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun adı, Hakimler ve Savcılar Kurulu şeklinde değişecek. Kurulun üye sayısı 13, daire sayısı 2 olacak. Kurula Adalet Bakanı başkanlık edecek ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı da kurulun tabii üyesi olarak görev yapacak.

Kurulun 3 üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli yargı hakim ve savcıları arasından, 1 üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idari yargı hakim ve savcıları arasından cumhurbaşkanınca; 3 üyesi Yargıtay üyeleri, 1 üyesi Danıştay üyeleri, 3 üyesi nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından TBMM tarafından seçilecek.