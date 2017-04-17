Seçim sonuçlarını kutlayan AK Parti konvoyu CHP Genel Merkezi önünden geçişi sırasında burada bekleyen bazı kişiler tarafından taşlandı. Bölgede polis ekipleri önlem aldı.
AK Parti konvoyuna saldırı
17.04.2017 - 00:15 | Son Güncelleme: 17.04.2017 - 00:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Referandum sonuçlarını kutlayan AK Partililerden oluşan konvoy CHP Genel Merkezi önünden geçerken taşlı saldırıya uğradı.
Etiketler : ak parti,konvoy,saldırı,
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