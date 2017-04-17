Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu eşi Emine Erdoğan ve torunları ile birlikte kullandı. Oy attıktan sonra değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Türkiye bu akşam sandıklar açılınca inşallah beklenen tercihini yaparak geleceğe yürüyecektir" dedi.

- Başbakan Binali Yıldırım, İzmir’in Menderes ilçesinde bulunan ortaokulda oyunu kullandı. Vatandaşların sevgi seliyle karşılanan Başbakan Yıldırım, oy kullanma işleminin ardından merdivenlerin sonunda bekleyen vatandaşlara “Burası balkon değil yalnız" diyerek espri yaptı.

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren anayasa değişikliğine ilişkin referandumda oyunu Arjantin İlkokulu'nda kullandı.

- Devlet Bahçeli oyunu kullandı.

- Başbakan Binali Yıldırım, referandum sonuçlarını torunlarıyla birlikte takip etti. Keyifli anların yaşandığı görülen video, AK Parti'nin Twitter sayfasından paylaşıldı.

- Megastar Tarkan oyunu Tarabya’da Yeni Çamlık Evlerinde bulunan 1249 no’lu sandıkta kullandı. Tarkan sandığa oyunu atarken ‘Hayırlısı olsun’ dedi.

-Etlere tuz atma şekliyle dünya çapında fenomen haline gelen Nusret, oyunu da meşhur hareketiyle kullandı. Politika bilmediğini belirten Nusret, "Sadece vatandaşlık görevimi yaptım, gidiyorum. Hiçbir şey söylemeyeyim herkesin kendi iradesi” dedi.

- Ünlü komedyen Cem Yılmaz elektrikli bisikletiyle Lütfi Banat İlkokulu'na gelerek oyunu kullandı. Oldukça sinirli olduğu gözlenen Cem Yılmaz basın mensuplarını “Müsaade eder misisiniz?” şeklinde tepki gösterdi.

- Sanatçı Hülya Avşar, anayasa değişikliği için yapılan referandumda oyunu Sarıyer Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nde kullandı.Basın mensuplarının sorusu üzerine Hülya Avşar," Aklıma Erkan Yolaç'ın yarışması geldi.Su akar yolunu bulur." dedi.

-Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu, ilk kez oy kullandı. Zehra Çilingiroğlu, oyunu sandığa atmayı unutarak elindeki zarfla dışarı çıkmak isteyince görevliler tarafından uyarıldı.

- Eski Milli Basketbolcu İbrahim Kutluay ve sanatçı Candan Erçetin oyunu aynı okulda kullandı.

- Oyuncu Halit Ergenç ve eşi Bergüzar Korel, oyunu Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kullandı. Oy verirken mührü unutan Korel, görevliler tarafından uyarıldı.

- Seçim sonuçlarının sevinçle karşılayan vatandaşlar Huber Köşkü, AK Parti İl Başkanlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikametinin bulunduğu Kısıklı'da bir araya gelerek sevinç gösterilerine başladı.