Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, milletin bir tercihte bulunduğunu ve bu tercihin Türkiye'yi daha güzel günlere götüreceğini belirtti.

Afyonkarahisar'da halk oylamasının huzur ve sükunet içinde gerçekleştiğini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Yoğun bir çalışmanın ardından milletçe bir halk oylamasına gittik ve istediğimiz neticeyi de aldık. Afyonkarahisarlı hemşehrilerim iradeleri doğrultusunda vazifelerini yerine getirdi. 16 Nisan 2017'de 'evet' diyen kardeşlerimiz de 'hayır' diyen kardeşlerimiz de kazanmıştır. Ben sandığa giderek tercihini yapan bütün Afyonkarahisar'a canı gönülden teşekkür ediyorum. Bir milat olan 16 Nisan'a kadar memleketimiz için nasıl çalışmışsak, nasıl yatırım yapmışsak bundan sonra da aynı gayretle yatırımlara devam edeceğiz. 2023, 2053, 2071 hedeflerimize durmadan koşacağız. Bugün bir ayrışma günü değil, aksine bir ve bütün olma günüdür, gönüller de yürekler de bir olsun."

Eroğlu, halk oylaması öncesinde Afyonkarahisar ve ilçelerinde gerçekleştirdiği programlarda kendisini yalnız bırakmayan vatandaşlar başta olmak üzere, halk oylamasının huzur ve sükunet içinde geçmesine katkı sağlayan güvenlik güçlerine, sağlık ekiplerine ve emeği geçen bütün Afyonkarahisarlılara teşekkür etti.